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Главные новости Пермского края
14:28  06 декабря 2017 0

Правозащитники рассказали, как себя чувствуют осужденные «Белого лебедя» после пожара

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Пожар не нарушил распорядок дня заключенныхФото: Василий Гришин © URA.RU

Последствия пожара в колонии «Белый лебедь» в Соликамске будут полностью устранены в течение недели. Несмотря на то, что пострадало здание, где располагается столовая для осужденных, режим их питания не был нарушен, рассказала «URA.RU» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Анна Каргапольцева.

После пожара колонию строгого режима, где отбывают наказание осужденные, проверили уполномоченный по правам человека Павел Миков и члены ОНК. «Сгорела крыша административного здания в ИК-1 для впервые осужденных. Там располагается клуб, магазин, пекарня, столовая и кабинеты для сотрудников колонии. Пострадала только крыша — все помещения целые, не потерян ни один документ. Мы предполагали, что будет задержка питания осужденных — в столовой из-за тушения пожара было грязно. Но все успели убрать, и осужденные поели вовремя», — сообщила Анна Каргопольцева. По ее словам, последствия пожара будут устранены уже в течение недели.

Собеседница рассказала «URA.RU», что правозащитники проверили медсанчасть — ни одного пациента с ожогами за последние сутки туда не поступало. При этом в момент пожара все осужденные находились своих камерах. Также члены ОНК проверили, нет ли среди заключенных недовольных, которое могли бы решиться на поджог, но выяснилось, что ни одной жалобы на бытовые условия не поступало.

Напомним, пожар в «Белом лебеде» произошел во вторник вечером 5 декабря. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара называют неисправность проводки.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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