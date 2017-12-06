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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:55  06 декабря 2017 0

В московском фитнес-зале мужчина умер во время тренировки. ВИДЕО

Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, спортзал, тренажеры
Мужчина мог умереть из-за чрезмерной нагрузкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве бизнесмен умер во время тренировки. По предварительной версии врачей, у мужчины не выдержало сердце.

ЧП произошло в московского фитнес-клубе «Спортвариант». Как сообщает телеграм-канал Mash, 39-летний М.Никулин выполнял упражнения для бицепса, когда внезапно ему стало плохо. Чтобы отдышаться, он присел на лавочку, но через несколько секунд упал и умер.

Уточняется, что Следственный комитет уже проводит проверку по факту ЧП. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца из-за чрезмерной нагрузки на организм.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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