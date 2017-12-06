16:55 06 декабря 2017 0

Мужчина мог умереть из-за чрезмерной нагрузки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве бизнесмен умер во время тренировки. По предварительной версии врачей, у мужчины не выдержало сердце.

ЧП произошло в московского фитнес-клубе «Спортвариант». Как сообщает телеграм-канал Mash, 39-летний М.Никулин выполнял упражнения для бицепса, когда внезапно ему стало плохо. Чтобы отдышаться, он присел на лавочку, но через несколько секунд упал и умер.

Уточняется, что Следственный комитет уже проводит проверку по факту ЧП. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца из-за чрезмерной нагрузки на организм.