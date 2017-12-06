{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Югры
17:49  06 декабря 2017 0

В югорской больнице пациентов заражали гепатитом три года. В зоне риска десятки людей

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, пробирка, эпидемия, противогаз, защитная одежда
На данный момент известно о 30 пациентах, проходивших процедуру по очищению кровиФото: depositphotos.com © URA.RU

Количество югорских пациентов, зараженных гепатитом С после посещения больницы Урая, может увеличиться. К девяти заболевшим смертельным вирусом могут добавиться и другие югорчане, которые проходили диализ в больнице Урая. Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, всего с 2013 года процедуру очищения крови проходили не менее 30 пациентов больницы. Как ранее сообщало агентство, у девяти пациентов из этого списка были обнаружены признаки вируса гепатита С.

Департамент здравоохранения Югры не намерен приостанавливать работу медицинского учреждения. Как сообщил «URA.RU» директор департамента Алексей Добровольский, для принятия таких мер безопасности недостаточно оснований.

Новость по теме
Внимание! В Югре — массовое заражение смертельно опасным вирусом. Все пострадавшие посещали одну больницу

Напомним, следователи СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело против сотрудников урайской больницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год неустановленные к настоящему времени должностные лица из числа сотрудников одной из больниц вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, при оказании медицинской помощи по очищению крови, допустили заражение 9 пациентов инфекционной болезнью печени, причинив последним вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров