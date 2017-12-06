Количество югорских пациентов, зараженных гепатитом С после посещения больницы Урая, может увеличиться. К девяти заболевшим смертельным вирусом могут добавиться и другие югорчане, которые проходили диализ в больнице Урая. Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, всего с 2013 года процедуру очищения крови проходили не менее 30 пациентов больницы. Как ранее сообщало агентство, у девяти пациентов из этого списка были обнаружены признаки вируса гепатита С.
Департамент здравоохранения Югры не намерен приостанавливать работу медицинского учреждения. Как сообщил «URA.RU» директор департамента Алексей Добровольский, для принятия таких мер безопасности недостаточно оснований.
Напомним, следователи СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело против сотрудников урайской больницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
«По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год неустановленные к настоящему времени должностные лица из числа сотрудников одной из больниц вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, при оказании медицинской помощи по очищению крови, допустили заражение 9 пациентов инфекционной болезнью печени, причинив последним вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.