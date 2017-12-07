09:11 07 декабря 2017 0

Северокорейцев обеспокоили высказывания американских политиков Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Северной Кореи уверены, что Соединенные Штаты Америки готовятся нанести удар по республике. В министерстве иностранных дел КНДР считают, что об этом свидетельствуют совместные масштабные военные учения США и Южной Кореи и заявления американских политиков.

«Подобного рода враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — цитирует «Федеральное агентство новостей» официальное сообщение северокорейского МИД. В ведомстве заметили, что необходимо «готовиться к войне на Корейском полуострове», сообщает RT. По мнению северокорейских политиков, сейчас остается только один вопрос: «когда война разразится?».

4 декабря США и Южная Корея начали масштабные учения ВВС. Они должны завершиться в пятницу, 8 декабря.

Ранее на экстренном заседании Совета Безопасности ОНН постпредставитель Никки Хейли призвала все страны мира прекратить какие-либо отношения с КНДР, пишет «Национальная служба новостей». Хейли предложила выслать всех северокорейских рабочих, которые находятся на заработках в других странах, а также лишить КНДР права голоса в организации.