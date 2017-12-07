10:04 07 декабря 2017 0

В промышленности наблюдается очередной виток стагнации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возможности краткосрочного восстановления российской экономики исчерпаны. Как заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), в ближайшие месяцы в стране будет наблюдаться стагнация производства практически во всех отраслях.

Директор института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова уверена, что сценарий продолжения стагнации экономики в ближайшие месяцы выглядит более реальным, чем новое оживление. По ее словам, стагнацию можно будет наблюдать в промышленности, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов в «Комментарии о государстве и бизнесе». Как уточняют экономисты центра Валерий Миронов и Алексей Кузнецов, в октябре прирост базовых отраслей год к году составил 0,8%, а рост промышленности после майского пика в 5,6% начал сокращаться и в ноябре обнулился.

В свою очередь в Минэкономике говорят о том, что рост ВВП за год все же достигнет 2%. Остановку промпроизводства в октябре в ведомстве объясняли негативными тенденциями отраслях, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, а также влиянием сделки ОПЕК и разовым провалом металлургии.

В других отраслях, как указывают эксперты ВШЭ, отгружаемые объемы достигли уровня предкризисного максимума середины 2008 года, а это свидетельствует об ограничениях по основным товарным группам — металлам, машиностроению и химии. Исключением из этого правила станет лишь сельское хозяйство. Экспорт продуктов только наращивает свои объемы, и будет показывать небольшой рост и в 2018 году.

В динамике внутреннего частного спроса также наметился негативный разворот. Достигнув дна в 2016 году, он показал небольшой рост, но уже этой осенью снова затормозился. Под этим давлением доходы населения продолжают оставаться на прежнем уровне, не показывая никакого роста, это при том, что заметного восстановления в секторе не наблюдается, констатируют эксперты. Они подчеркивают, что последние инициативы правительства (выплаты за рождение первого ребенка) будут направлены лишь на ограниченное число граждан с низкими заработками. Кроме того, в бюджете все доходы от нефтяной отрасли пойдут в основном на расходы для силового блока. Так, Минобороны планирует реализовать программу строительства на 1 трлн рублей без конкурса. Эксперты указывают, что эта инициатива будет способствовать удорожанию объектов и сокращению реальных объемов государственного спроса на услуги строителей.