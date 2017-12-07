В Зауралье нашли опасное нефтеперерабатывающее предприятие

11:26 07 декабря 2017 0

Из-за безответственности директора катастрофа могла случиться в любой момент Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Катайском районе Курганской области прокуроры нашли нефтеперерабатывающее предприятие, которое работало с нарушениями норм безопасности. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что ООО «Нефтепром» не заключило договор с аварийно-спасательной службой на обслуживание опасного объекта — площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Кроме того, на предприятии не провели экспертизу безопасности резервуара по истечении срока службы, а также не сделали ревизию технологического трубопровода, который эксплуатируется более 20 лет.

Не устроило прокуроров и состояние железной дороги, по которой перевозятся опасные вещества. На путях ослаблены болты, сгнили резиновые прокладки, на шпалах обнаружены дефекты — все это создает риск аварии. Как уточнили в региональной прокуратуре, за нарушение требований промышленной безопасности на директора ООО «Нефтепром» завели административное дело. Сейчас его рассматривают.