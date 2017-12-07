Орешкин связал рост пенсий в России с повышением пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в стране может стать условием для роста пенсий россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Министр признает, что повышение пенсионного возраста — довольно непростое решение. В интервью «Газете.ру» Орешкин рассказал, что альтернативой повышения пенсионного возраста и высоких выплат по старости может стать «более низкий уровень пенсионного возраста и одновременно более низкий уровень пенсий и качества здравоохранения для людей старшего возраста».
По словам министра, вопрос о принятии решения по повышению пенсионного возраста будут поднимать политики, которые пользуются доверием россиян. «Через это доверие и будет делегироваться вопрос принятия такого серьезного решения», — считает Максим Орешкин.
В июне глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос челябинца о повышении пенсий, заявил, что при этом необходимо проявить аккуратность. В то же время президент подтвердил, что этот «вопрос обсуждается» в правительстве.
В прошлом месяце Минтруд приступил к разработке проекта повышения минимального трудового стажа, дающего право на получение пенсии «по старости». Этот проект источники «Ведомостей» объяснили необходимостью затянуть пенсионную реформу, чтобы сразу не переходить к непопулярному повышению самого пенсионного возраста.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила, что власти рассматривают возможность увеличения минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. Однако в пресс-службе Минтруда RT заявили, что повышение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости, не обсуждается.