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07 декабря 2017
13:00  07 декабря 2017 0

Орешкин связал рост пенсий в России с повышением пенсионного возраста

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, орешкин максим
Глава МЭР Максим Орешкин считает, что высокие пенсии вполне возможныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Повышение пенсионного возраста в стране может стать условием для роста пенсий россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр признает, что повышение пенсионного возраста — довольно непростое решение. В интервью «Газете.ру» Орешкин рассказал, что альтернативой повышения пенсионного возраста и высоких выплат по старости может стать «более низкий уровень пенсионного возраста и одновременно более низкий уровень пенсий и качества здравоохранения для людей старшего возраста».

По словам министра, вопрос о принятии решения по повышению пенсионного возраста будут поднимать политики, которые пользуются доверием россиян. «Через это доверие и будет делегироваться вопрос принятия такого серьезного решения», — считает Максим Орешкин.

В июне глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос челябинца о повышении пенсий, заявил, что при этом необходимо проявить аккуратность. В то же время президент подтвердил, что этот «вопрос обсуждается» в правительстве.

В прошлом месяце Минтруд приступил к разработке проекта повышения минимального трудового стажа, дающего право на получение пенсии «по старости». Этот проект источники «Ведомостей» объяснили необходимостью затянуть пенсионную реформу, чтобы сразу не переходить к непопулярному повышению самого пенсионного возраста.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила, что власти рассматривают возможность увеличения минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости. Однако в пресс-службе Минтруда RT заявили, что повышение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости, не обсуждается.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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