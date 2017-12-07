18:17 07 декабря 2017 0

Новая часть саги о трансформерах оказалась лидером рейтинга Фото: Flickr

Список худших фильмов 2017 года возглавил фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь». Рейтинг составил журнал Rolling Stone.

На втором месте оказалась «Темная башня» по циклу романов Стивена Кинга, где снялись Идрис Эльба и Мэтью Макконахи. Замыкает тройку мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее», сообщает Lenta.ru.

В десятку также вошли «Мумия» с Томом Крузом, картина Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и драма Джорджа Клуни «Субурбикон».

Как писало «URA.RU», ранее британские кинокритики составили список самых скучных фильмов за всю историю кинематографа.