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07 декабря 2017
18:17  07 декабря 2017 0

Назван самый худший фильм 2017 года

Новая часть саги о трансформерах оказалась лидером рейтингаФото: Flickr

Список худших фильмов 2017 года возглавил фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь». Рейтинг составил журнал Rolling Stone.

На втором месте оказалась «Темная башня» по циклу романов Стивена Кинга, где снялись Идрис Эльба и Мэтью Макконахи. Замыкает тройку мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее», сообщает Lenta.ru.

В десятку также вошли «Мумия» с Томом Крузом, картина Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и драма Джорджа Клуни «Субурбикон».

Как писало «URA.RU», ранее британские кинокритики составили список самых скучных фильмов за всю историю кинематографа.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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