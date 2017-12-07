{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
Главные новости 
19:55  07 декабря 2017 0

Пригожин предложил отправить Мутко в отставку: «Раздражение вице-премьером может рикошетом полететь наверх»

Пресс-конференция предварительной жеребьевки ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
С Мутко нужно прощаться, если он не справляется с задачами, подчеркнул продюсерФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Вице-премьера по делам спорта Виталия Мутко нужно отправить в отставку, потому что этого требует общество, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы видим, какая ненависть со стороны людей, мы должны понимать, что если Мутко не справляется с задачами, то с такими чиновниками нужно прощаться. Может, спортивные чиновники и хорошие люди сами по себе, но все равно нужно заканчивать отношения», — рассказал Пригожин «URA.RU».

Продюсер уточнил, что нельзя все время вставать на защиту чиновников, когда те совершают ошибку. «Эти факторы являются раздражителем и для нашего президента, ведь осколки, которые летят в Мутко, рикошетом могут полететь наверх», — объяснил он.

Напомним, 7 декабря Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент, если это кому-то на пользу будет». 5 декабря МОК объявил об отстранении России с зимней Олимпиады в Южной Корее в 2018 году. Многие наблюдатели считают, что это свидетельствует о плохой работе спортивных чиновников.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров