19:55 07 декабря 2017 0

С Мутко нужно прощаться, если он не справляется с задачами, подчеркнул продюсер Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-премьера по делам спорта Виталия Мутко нужно отправить в отставку, потому что этого требует общество, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы видим, какая ненависть со стороны людей, мы должны понимать, что если Мутко не справляется с задачами, то с такими чиновниками нужно прощаться. Может, спортивные чиновники и хорошие люди сами по себе, но все равно нужно заканчивать отношения», — рассказал Пригожин «URA.RU».

Продюсер уточнил, что нельзя все время вставать на защиту чиновников, когда те совершают ошибку. «Эти факторы являются раздражителем и для нашего президента, ведь осколки, которые летят в Мутко, рикошетом могут полететь наверх», — объяснил он.

Напомним, 7 декабря Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент, если это кому-то на пользу будет». 5 декабря МОК объявил об отстранении России с зимней Олимпиады в Южной Корее в 2018 году. Многие наблюдатели считают, что это свидетельствует о плохой работе спортивных чиновников.