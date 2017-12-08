03:34 08 декабря 2017 0

Весной этого года Айшат Кадырова представила коллекцию одежды для мусульманок Фото: DM-firdaws.ru

Информация о том, что дочь главы Чечни Рамзана Кадырова имеет отношение к открывшемуся бутику интимной косметики и нижнего белья, не соответствует действительности. Как заявили в аппарате главы республики, тем, кто является источником новости, придется ответить за свои слова.

«Это подлая и грязная ложь! — заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. — Хочу предупредить тех, кто подобными пасквилями пытается бросить тень на нашего лидера Рамзана Кадырова и его семью. Вам придется строго отвечать за каждое слово!»

Как передает телеканал 360, Айшат Кадырова, которую авторы новости назвали владелицей магазина «Бутик А» -верующая девушка, которая подает пример дочерям, супругам и сестрам.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали новость о том, что Айшат Кадырова якобы открыла в Грозном бутик нижнего белья «Lady A», в котором в числе прочего продают интимные товары для женщин. Как ранее писало «URA.RU», блогеры опубликовали фото с торжественного открытия бутика, который якобы широко не известен, так как рекламируется среди ограниченного круга людей.