Потерялся сын известной российской актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. Он перестал выходить на связь. Его невеста Фрейя Зильбер утверждает, что молодой человек не берет трубку и игнорирует ее специально. Некоторые считают, что Макар уехал из страны.
Ранее Зильбер обвинила Касаткина в нанесении побоев и распространении запрещенных веществ. Сейчас она говорит, что Касаткин ее бросил. Девушка решила привлечь внимание к сложившейся ситуации и снова пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Фрейя рассказала, что живет у подруги. Ее зимние вещи остались в квартира Макара, куда она не может попасть. Соседи сообщили ей, что тот съехал с квартиры.
Журналисты программы нашли бабушку Макара Зою Касаткину. «Он куда-то исчез… Потом еще выяснится, что это не его ребенок… Мне его жалко», — поделилась пожилая женщина.
Дедушка Макара Михаил Касаткин рассказал, что внук с 14 лет начал жить самостоятельно, его и в полицию забирали. Отец Макара Алексей подозревает Фрейю во лжи и думает, что она просто хочет родить и прописать ребенка в квартире Макара. Мама Фрейи волнуется за дочь и просит привезти малыша домой в Барнаул.
Напомним, что ранее актриса Мария Шукшина прокомментировала обвинения в адрес ее сына: «Я в шоке от происходящего». Обыск в квартире Касаткина после заявления его невесты уже провели.