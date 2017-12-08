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08 декабря 2017
09:38  08 декабря 2017 0

Сын актрисы Марии Шукшиной пропал, бросив беременную невесту

Фрейя Зильбер ждет мальчика и планирует сделать тест ДНКФото: кадр из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Потерялся сын известной российской актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. Он перестал выходить на связь. Его невеста Фрейя Зильбер утверждает, что молодой человек не берет трубку и игнорирует ее специально. Некоторые считают, что Макар уехал из страны.

Ранее Зильбер обвинила Касаткина в нанесении побоев и распространении запрещенных веществ. Сейчас она говорит, что Касаткин ее бросил. Девушка решила привлечь внимание к сложившейся ситуации и снова пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Фрейя рассказала, что живет у подруги. Ее зимние вещи остались в квартира Макара, куда она не может попасть. Соседи сообщили ей, что тот съехал с квартиры.

Журналисты программы нашли бабушку Макара Зою Касаткину. «Он куда-то исчез… Потом еще выяснится, что это не его ребенок… Мне его жалко», — поделилась пожилая женщина.

Дедушка Макара Михаил Касаткин рассказал, что внук с 14 лет начал жить самостоятельно, его и в полицию забирали. Отец Макара Алексей подозревает Фрейю во лжи и думает, что она просто хочет родить и прописать ребенка в квартире Макара. Мама Фрейи волнуется за дочь и просит привезти малыша домой в Барнаул.

Напомним, что ранее актриса Мария Шукшина прокомментировала обвинения в адрес ее сына: «Я в шоке от происходящего». Обыск в квартире Касаткина после заявления его невесты уже провели.

Ольга Дудорова
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