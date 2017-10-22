Шукшина ответила на обвинения в адрес сына

Мария Шукшина впервые прокомментировала скандал с участием собственного сына Макара Касаткина. Эмоциями актриса поделилась в комментариях на своей страничке в Instagram.
Ранее невестка Шукшиной обвинила ее молодого человека в хранении запрещенных препаратов и избиении. Актриса не выдержала и прокомментировала происходящее и интернете. «Я в шоке от происходящего. Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов, это все считается домыслами», — написал она.
Обыск в квартире Касаткина стражи порядка провели на прошлой неделе после того, как его возлюбленная Фрейя Зильбер заявила, что молодой человек является наркоторговцем. Эту информацию подтвердила и соседка сына телезвезды.