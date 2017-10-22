{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 октября 2017
20:37  22 октября 2017 0

Шукшина ответила на обвинения в адрес сына

Сын актрисы никак не комментирует ситуациюФото: страничка Марии Шукшиной в соцсети Instagram

Мария Шукшина впервые прокомментировала скандал с участием собственного сына Макара Касаткина. Эмоциями актриса поделилась в комментариях на своей страничке в Instagram.

Ранее невестка Шукшиной обвинила ее молодого человека в хранении запрещенных препаратов и избиении. Актриса не выдержала и прокомментировала происходящее и интернете. «Я в шоке от происходящего. Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов, это все считается домыслами», — написал она.

Обыск в квартире Касаткина стражи порядка провели на прошлой неделе после того, как его возлюбленная Фрейя Зильбер заявила, что молодой человек является наркоторговцем. Эту информацию подтвердила и соседка сына телезвезды.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров