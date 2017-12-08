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08 декабря 2017
10:14  08 декабря 2017 0

«Пусть поедут в США подметать дома!» В Раде заявили, что русскоязычные не имеют права на существование

Пикет за мир у памятника Татищеву и Де Генину. Екатеринбург, пикет, митинг, руки прочь от украины
Украинские радикалы советуют русскоязычному населению убираться из страныФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Война на Украине
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Бывший депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев «необходимо нейтрализовать». По мнению экс-парламентария, «русскоязычность на Украине — это клеймо оккупанта».

«Моя задача — максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Пусть эти русскоязычные поедут в США, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут», — цитирует Фарион «Федеральное агентство новостей».

Фарион отметила, что ей «нет дела до людей, которые хвастаются, что они трофей Путина». По ее мнению, граждане, разговаривающие на русском языке, не имеют права на участие в жизни Украины, поскольку они не упомянуты в Конституции. «Мне абсолютно безразлично русскоязычное население. Потому что кто это? Прошу показать мне такую юридическую категорию. Где в Конституции написано, что такое имеет право на существование?» — приводит слова Фарион «Утро.ру».

Ранее ряд европейских стран раскритиковали дискриминационное решение властей Украины о запрете обучения на иностранных языках во всех вузах и школах страны. Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Национальной службой новостей» отметил, что решение Киева частично повлияло на соседнюю Молдавию, где местные парламентарии проголосовали за ограничение вещания российских телеканалов.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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