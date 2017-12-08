10:11 08 декабря 2017 0

Лобода призналась, что испугалась за здоровье зрителей Фото: страница Светланы Лободы в Instagram

Певица Светлана Лобода случайно бросила микрофон в публику прямо во время концерта в одном из российских городов. Во время исполнения хита «Твои глаза» артистка сделала такое резкое движение, что микрофон выскользнул из рук и полетел в зрителей. Видеозаписью случившегося Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

«Впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок — главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй — как хорошо, что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации», — подписала видео певица.

На записи видно, что Лобода выронила микрофон именно в тот момент, когда в песне был длинный музыкальный проигрыш. Один из фотографов успел вернуть его на сцену прямо перед последней фразой в песне. В комментариях подписчики шутят, что из-за спасителя певицы зрители не узнают, поет ли она под фонограмму.