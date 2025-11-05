Газпромбанк продал ТЦ «Мега» за 300 млрд рублей
Сделка по продаже Газпромбанком ТЦ «Мега» оценивается в сотни млрд рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Газпромбанк продал торговые центры «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент» за 300 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к сделке.
«Сумма сделки составила 300 млрд рублей», — сказал собеседник ТАСС. Сумма продажи почти в полтора раза превышает стоимость первоначальной покупки активов банком у шведской компании.
Газпромбанк приобрел торговые центры «Мега» у шведской Ingka Centres, ранее управлявшей Ikea и ТЦ «Мега» в России, в сентябре 2023 года. Тогда сделку оценивали в 193 млрд рублей.
В состав группы «Мега» входят УК «Мега» и 14 одноименных торговых центров в 12 регионах России. Объекты расположены в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Оперативное и стратегическое управление портфелем «Мега» будет осуществляться командой УК «Мега» и командой ООО «Сибфинанс», сообщили в банке. УК «Велес менеджмент» специализируется на профессиональном управлении активами и инвестиционными портфелями.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.