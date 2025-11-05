В Минобороны посчитали, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью Фото: Официальный сайт президента Украины

Министерство обороны России оценило заявление президента Украины Владимира Зеленского о «зачистке» в Купянске как свидетельство его оторванности от реальности или попытку скрыть правду от населения и западных спонсоров. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

«Заявление Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит „зачистку“ оставшихся „до 60 русских“, может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — говорится в заявлении Минобороны России в telegram-канале. По версии российского военного ведомства, украинский президент либо не понимает реального положения дел, либо намеренно скрывает безысходность ситуации для продолжения финансирования войны за счет европейских налогоплательщиков.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что положение группировок ВСУ, зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска, непрерывно ухудшается. По данным министерства, для украинских военных единственный шанс спастись — добровольно сдаться в плен.

Продолжение после рекламы

Ранее Зеленский сделал неожиданное заявление относительно ситуации в Купянске, которое вызвало скептическую реакцию даже в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, обстановка в стране остается стабильной, а украинские войска демонстрируют эффективность на различных направлениях линии боевого соприкосновения.

По его словам, в Купянске находятся не более 60 российских военнослужащих и ВСУ ведут операции по зачистке территории. Он заявил, что ВСУ полностью отчистит город.