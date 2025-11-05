У ТЦ «Мега» появился новый управляющий

Решение затронет 14 торговых центров в 12 регионах России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Газпромбанк передал управление крупнейшей сетью торговых центров «Мега» новой УК «Велес менеджмент». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Группа „Газпромбанк“ объявляет о передаче управления крупнейшим портфелем коммерческой недвижимости — МЕГА управляющей компании „Велес менеджмент“», — передает ТАСС. Решение затронет 14 торговых центров в 12 регионах России.

Вместе с передачей управления произошли кадровые изменения в руководстве. Новым генеральным директором УК «Мега» назначена Оксана Козлова, которая имеет более чем десятилетний опыт работы в компании. Любовь Попова, ранее занимавшая пост гендира, перейдет в группу «Газпромбанк», где займется развитием портфеля коммерческой недвижимости и других проектов, находящихся под управлением группы.

В состав группы «Мега» входят управляющая компания «Мега» и 14 торговых центров, расположенных в 12 регионах России. Совокупная площадь всех торговых центров составляет внушительные 2,3 миллиона квадратных метров. Торговые центры «Мега» работают в Москве, Московской области, Ленобласти, а также в крупнейших городах России: Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.