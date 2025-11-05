Россияне назвали Shaman главным певцом России

Shaman в третий раз стал лидером среди певцов страны Фото: Илья Московец © URA.RU

Россияне вновь высоко оценили творчество певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что Дронов третий раз подряд возглавил советующий рейтинг среди певцов, а Гагарина — в четвертый раз среди женских исполнительниц.

«28% респондентов назвали Shaman лучшим певцом года. Второе место занял Олег Газманов (16%), третье — Сергей Лазарев (11%). В тройку лидеров также вошли Григорий Лепс (6%) и Николай Басков (6%). Пятое место досталось Филиппу Киркорову (6%)», — говорится в результатах опроса на сайте ВЦИОМ.

В женской категории безусловным лидером стала Полина Гагарина, получившая поддержку 17% участников опроса. Вторую позицию заняла Валерия с 11% голосов, третью — Лариса Долина с 8%. За ними следуют Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, разделившие четвертое и пятое места с одинаковым результатом в 7% каждая.

В 2024 году продюсер Евгений Бабичев прокомментировал успех Полины Гагариной, объяснив ее победу в номинации «Певица года». Так, артистка зарекомендовала себя как трудолюбивая и целеустремленная исполнительница, чей репертуар находит отклик у российской аудитории благодаря народно-фольклорным и патриотическим мотивам в ее композициях.