Россияне назвали Shaman главным певцом России
Shaman в третий раз стал лидером среди певцов страны
Фото: Илья Московец © URA.RU
Россияне вновь высоко оценили творчество певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что Дронов третий раз подряд возглавил советующий рейтинг среди певцов, а Гагарина — в четвертый раз среди женских исполнительниц.
«28% респондентов назвали Shaman лучшим певцом года. Второе место занял Олег Газманов (16%), третье — Сергей Лазарев (11%). В тройку лидеров также вошли Григорий Лепс (6%) и Николай Басков (6%). Пятое место досталось Филиппу Киркорову (6%)», — говорится в результатах опроса на сайте ВЦИОМ.
В женской категории безусловным лидером стала Полина Гагарина, получившая поддержку 17% участников опроса. Вторую позицию заняла Валерия с 11% голосов, третью — Лариса Долина с 8%. За ними следуют Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, разделившие четвертое и пятое места с одинаковым результатом в 7% каждая.
В 2024 году продюсер Евгений Бабичев прокомментировал успех Полины Гагариной, объяснив ее победу в номинации «Певица года». Так, артистка зарекомендовала себя как трудолюбивая и целеустремленная исполнительница, чей репертуар находит отклик у российской аудитории благодаря народно-фольклорным и патриотическим мотивам в ее композициях.
При этом продюсер Максим Фадеев раскритиковал выступление Shaman на «Интервидении». Несмотря на то, что Фадеев выступил автором композиции для конкурсной программы, качество исполнения его не удовлетворило. Он объяснил неудачу артиста неподходящими условиями для живого вокала, передает VSE42.RU.
