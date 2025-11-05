Почему пропали Усольцевы: глава семьи мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника

Местные жители говорят, что Сергей Усольцев является опытным туристом Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

64-летний Сергей Усольцев с женой Ириной и пятилетней дочерью Ариной пропали без вести в красноярской тайге в конце сентября. Поисковые операции продолжаются уже больше месяца, но следов семьи пока не найдено. Эксперты и местные жители предполагают, что причина трагедии кроется в переоценке собственных навыков и опыта жизни в лесу.

Сергей Усольцев мог переоценить свой статус

Местные жители отмечают, что Усольцев был известен в туристической среде как опытный таежник. По словам Елены, о его навыках слышали многие, кто работает в туризме и путешествиях. Скорее всего, именно уверенность в собственных силах могла подтолкнуть его отказаться от предложений помощи.

Как отмечает aif.ru, история Усольцева напоминает местным случай 67-летнего Владимира Шатыгина, пропавшего в красноярских лесах в 2019 году. Мужчина также считался опытным лесником, хорошо ориентировался на местности и ежегодно ездил в одно и то же место собирать ягоды.

По словам красноярца Владимира, после пропажи Шатыгин еще несколько недель встречался с людьми — рыбаками, туристами, охотниками, которые предлагали помощь, но он отказывался. Через месяц он перестал выходить к людям, и его так и не нашли. При этом, как уточнил собеседник, у Шатыгина была деменция.

Вероятно, и в случае Усольцева, и в случае Шатыгина трагедия произошла из-за того, что слишком большая надежда была возложена на собственный опыт.

Пропажа Усольцевых и новые находки

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы исчезли 28 сентября во время прогулки возле горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За месяц поисков не удалось обнаружить ни одного следа семьи. Рассматривались различные версии — от встречи с дикими животными до побега в другую страну, но приоритетной остается версия о несчастном случае, сообщили в местном Следственном комитете.

Недалеко от зоны поисков семьи Усольцевых позже нашли тело другого мужчины. В Партизанском районе Красноярского края был обнаружен 54-летний рыбак, пропавший 18 октября 2025 года. Его лодку нашли на берегу реки Мана, а самого мужчину удалось обнаружить только спустя несколько дней. По словам местного рыбака, трагедия произошла из-за природных факторов: холодная вода, течение и тяжелая одежда сделали падение с лодки смертельным.