Мужчина упал на пути в петербургском метро и погиб
В метро с рельс достали тело упавшего пассажира
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Санкт-Петербурге на Кировско-Выборгской линии метрополитена приостановлено движение поездов в направлении станции «Девяткино» на перегоне между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов». Причиной остановки движения стало падение человека на рельсы, его тело уже достали с путей, сообщили журналисты.
«Упавший на пути пассажир погиб», — заявили в пресс-службе для издания 78.RU. Отмечается, что сейчас специалисты восстанавливают движение поездов. Однако пока станция «Проспект Ветеранов» закрыта для входа пассажиров.
Ранее в метро Екатеринбурга экстренно начали выводить людей из-за падения человека на рельсы. Движение поездов приостановили на станции «Площадь 1905 года». В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что пострадавший оказался 19-летним жителем Верх-Исетского района города.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.