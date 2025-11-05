Логотип РИА URA.RU
Мужчина упал на пути в петербургском метро и погиб

05 ноября 2025 в 13:24
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Санкт-Петербурге на Кировско-Выборгской линии метрополитена приостановлено движение поездов в направлении станции «Девяткино» на перегоне между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов». Причиной остановки движения стало падение человека на рельсы, его тело уже достали с путей, сообщили журналисты. 

«Упавший на пути пассажир погиб», — заявили в пресс-службе для издания 78.RU. Отмечается, что сейчас специалисты восстанавливают движение поездов. Однако пока станция «Проспект Ветеранов» закрыта для входа пассажиров. 

Ранее в метро Екатеринбурга экстренно начали выводить людей из-за падения человека на рельсы. Движение поездов приостановили на станции «Площадь 1905 года». В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что пострадавший оказался 19-летним жителем Верх-Исетского района города. 

