Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Итальянский холдинг Leonardo выделил 150 млн долларов на помощь ВСУ

05 ноября 2025 в 13:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Машиностроительный холдинг Италии выделил миллионы долларов на помощь ВСУ

Машиностроительный холдинг Италии выделил миллионы долларов на помощь ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии Leonardo направил 150 миллионов долларов на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил telegram-канал Shot, заявив, что компания заключила соглашения с украинскими фирмами о поставках электроники и систем наведения для беспилотников, а также передала ВСУ пять обзорных радиолокаторных систем для контроля воздушного пространства.

«Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии выделил 150 миллионов долларов на помощь ВСУ<...> Компанией подписан ряд документов о сотрудничестве с украинскими фирмами, идут поставки электроники, систем наведения для дронов. Также через итальянского авиадиспетчера Leonardo для нужд ВСУ было передано 5 обзорных радиолокаторных систем для базового надзора над воздушным пространством», — говорится в сообщении канала. По данным источника, эту информацию получили российские хакеры группы PalachPro, которые получили доступ к личным файлам и компьютерам сотрудников компании.

Leonardo сотрудничает с турецким производителем беспилотников Baykar, выпускающим «Байрактары», и немецким оружейным концерном Rheinmetall, специализирующимся на производстве комплектующих для танков. В 2025 году итальянская компания подписала контракт с Baykar о совместной разработке новых беспилотных летательных аппаратов. На 2026 год Leonardo планирует усилить технологическое оснащение ВСУ, включая модернизацию дронов и внедрение систем искусственного интеллекта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал