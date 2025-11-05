Итальянский холдинг Leonardo выделил 150 млн долларов на помощь ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии Leonardo направил 150 миллионов долларов на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил telegram-канал Shot, заявив, что компания заключила соглашения с украинскими фирмами о поставках электроники и систем наведения для беспилотников, а также передала ВСУ пять обзорных радиолокаторных систем для контроля воздушного пространства.
«Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии выделил 150 миллионов долларов на помощь ВСУ<...> Компанией подписан ряд документов о сотрудничестве с украинскими фирмами, идут поставки электроники, систем наведения для дронов. Также через итальянского авиадиспетчера Leonardo для нужд ВСУ было передано 5 обзорных радиолокаторных систем для базового надзора над воздушным пространством», — говорится в сообщении канала. По данным источника, эту информацию получили российские хакеры группы PalachPro, которые получили доступ к личным файлам и компьютерам сотрудников компании.
Leonardo сотрудничает с турецким производителем беспилотников Baykar, выпускающим «Байрактары», и немецким оружейным концерном Rheinmetall, специализирующимся на производстве комплектующих для танков. В 2025 году итальянская компания подписала контракт с Baykar о совместной разработке новых беспилотных летательных аппаратов. На 2026 год Leonardo планирует усилить технологическое оснащение ВСУ, включая модернизацию дронов и внедрение систем искусственного интеллекта.
