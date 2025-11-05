За курение IQOS туриста из России больше не пустят в Таиланд
Российского туриста задержали за курение электронной сигареты в храме
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет и назначили штраф в размере до 2,5 миллиона рублей за курение электронной сигареты фирмы IQOS на территории буддийского храма. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Михаил вместе с группой приехал на экскурсию в храм Wat Kanlayanamit Woramahawihan. Во время похода он отошел в сторону, чтобы покурить вонючку. Но успел сделать всего пару затяжек — местные правоохранители быстренько взяли его под руку и отвели в участок», — передает telegram-канал.
При этом из-за языкового барьера и стрессовой ситуации российский турист не сразу осознал причину своего задержания. Столь серьезные последствия для мужчины объясняются строгим законодательством Таиланда в отношении электронных сигарет: в стране действует полный запрет на ввоз, реализацию, хранение и использование подобных устройств. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 10 лет либо денежное взыскание в размере до одного миллиона бат (около 2,5 миллиона рублей).
Ранее заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник сообщила, что курение разрушает сердечно-сосудистую систему. Так, риск развитие ишемической болезни сердца увеличивается в два-четыре раза, а заболевания периферических артерий — в три-шесть раз, передает VSE42.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.