За курение IQOS туриста из России больше не пустят в Таиланд

Российского туриста задержали за курение электронной сигареты в храме Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет и назначили штраф в размере до 2,5 миллиона рублей за курение электронной сигареты фирмы IQOS на территории буддийского храма. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Михаил вместе с группой приехал на экскурсию в храм Wat Kanlayanamit Woramahawihan. Во время похода он отошел в сторону, чтобы покурить вонючку. Но успел сделать всего пару затяжек — местные правоохранители быстренько взяли его под руку и отвели в участок», — передает telegram-канал.

При этом из-за языкового барьера и стрессовой ситуации российский турист не сразу осознал причину своего задержания. Столь серьезные последствия для мужчины объясняются строгим законодательством Таиланда в отношении электронных сигарет: в стране действует полный запрет на ввоз, реализацию, хранение и использование подобных устройств. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 10 лет либо денежное взыскание в размере до одного миллиона бат (около 2,5 миллиона рублей).

Продолжение после рекламы