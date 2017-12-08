Налог с продаж снова может вернуться в Россию

10:31 08 декабря 2017 0

Представители Игоря Шувалова пока не комментируют возможность введения налога с продаж Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти страны опять вернулись к теме возрождения налога с продаж. Им хотят заменить другой налог — на движимое имущество, который снова появится с нового года. Начальная ставка будет 1,1%, с 2019 года — 2,2%.

Предприниматели называют новый налог «налогом на модернизацию» и активно добиваются его отмены. Они уже обратились к первому зампреду правительства Игорю Шувалову.

Один из возможных вариантов — разрешить регионам отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота. Об этом газете «Ведомости» рассказали четыре федеральных чиновника. Однако эту информацию опроверг представитель Минфина, а представитель Минэкономразвития и представитель Шувалова не ответили на вопросы газеты.

Сегодня торговый сбор взимают только в Москве — с торговой площади. Такой сбор имеют право ввести еще только два других города федерального подчинения — Санкт-Петербург и Севастополь. Решение о введении сбора будет принимать уже следующее правительство.

С 2013 года компании не платят налог на новое движимое имущество. Если налог снова введут, это отрицательно повлияет на модернизацию производства: чем больше купят оборудования, тем выше будет налог. При этом большинство регионов не смогут просто отменить этот налог из-за проблем с бюджетом. Новый сбор в условиях падения доходов населения может еще больше сократить внутренний спрос, а ведь именно спрос — главный драйвер роста экономики.

Налог с продаж действовал два раза — в конце 1980-х годов (тогда еще в СССР) и в конце 1990-х. В 2004 году его отменили, в 2014 году он снова обсуждался, но не был введен. Тогда за это решение выступил бизнес — ответным шагом на введение налога мог стать уход розницы в тень.