Житель Губкинского на Ямале решил заработать на криптовалюте, но в итоге потерял 80 тысяч рублей из-за мошенников. Пострадавший уже обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что заявитель 18 октября 2017 года нашел в Сети объявление о продаже оборудования для преобразования криптовалюты. Он оформил заказ, на электронную почту получил данные банковской карты для оплаты заказа и требование о предоставлении скрина или фото денежного перевода для подтверждения. Мужчина перевел 80 тысяч рублей на указанный счет и отправил скриншоты переводов, но никто с ним на связь больше не вышел.
Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенника, то обратился в полицию. Следственное отделение ОМВД России по Губкинскому возбудило уголовное дело по признакам мошенничества.
Полиция Губкинского на своей странице «ВКонтакте» описала этот случай и обратилась к жителям города с просьбой «быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, не перечислять денежные средства незнакомым лицам, не производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца».