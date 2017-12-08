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08 декабря 2017
Главные новости 
11:05  08 декабря 2017 0

Ямалец купил несуществующие биткоины и теперь просит полицию вернуть ему настоящие деньги

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Полиция Губкинского возбудила уголовное дело по признакам мошенничестваФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Губкинского на Ямале решил заработать на криптовалюте, но в итоге потерял 80 тысяч рублей из-за мошенников. Пострадавший уже обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что заявитель 18 октября 2017 года нашел в Сети объявление о продаже оборудования для преобразования криптовалюты. Он оформил заказ, на электронную почту получил данные банковской карты для оплаты заказа и требование о предоставлении скрина или фото денежного перевода для подтверждения. Мужчина перевел 80 тысяч рублей на указанный счет и отправил скриншоты переводов, но никто с ним на связь больше не вышел.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенника, то обратился в полицию. Следственное отделение ОМВД России по Губкинскому возбудило уголовное дело по признакам мошенничества.

Полиция Губкинского на своей странице «ВКонтакте» описала этот случай и обратилась к жителям города с просьбой «быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, не перечислять денежные средства незнакомым лицам, не производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца».

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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