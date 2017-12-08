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08 декабря 2017
11:19  08 декабря 2017 0

МИД Украины признало массовое бегство венгров из Закарпатья

События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, протесты, самооборона
В Венгрии уверены, что украинские радикалы угрожают национальным меньшинствамФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Война на Украине
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Этнические венгры массово покидают территорию Закарпатья. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, речь идет о десятках тысяч эмигрантов, опасающихся действий местных националистов.

«Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион», — цитирует украинского политика «Федеральное агентство новостей». На фоне этих высказываний Климкин заявляет, что его участие в министерской встрече ОБСЕ завершилось «на позитиве», а беседа с венгерским коллегой Петером Сийярто прошла в «приятном ключе».

На заседании Совета мининстров иностранных дел ОБСЕ, проходящем в Вене, представитель Венгрии заявил о необходимости отправки международных наблюдателей в Закарпатскую область Украины из-за выступлений радикалов, выcказывающихся против венгерского меньшинства. «Мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатской области», — цитирует Сийярто «Ридус».

Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-депутат украинской партии «Свобода» Ирина Фарион потребовала лишить русскоязычных граждан страны всех прав и выслать из страны. Бывший парламентарий напомнила, что категории «русскоязычные» в украинской конституции не существует.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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