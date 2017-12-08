Pantone — мировой авторитет в области цветовой коммуникации
Главным цветом 2018 года станет ультрафиолетовый. Об этом сообщил авторитет в области цветовой коммуникации Институт Pantone.
Оттенок Ultra Violet — символ оригинальности. Цвет вдохновляет на творческие поиски. «Резкий, провокационный и продуманный фиолетовый оттенок связывает оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремленное в будущее», — приводит RT сообщение компании.
Главный цвет грядущего года Pantone начал определять еще в 2000 году. Цветом текущего года был назван оттенок Greenery (зелено-желтый), пишет Nation News.
Компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, где использует цифровую идентификацию. Образцы цветов выпускают в специальный каталогах.