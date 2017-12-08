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08 декабря 2017
11:47  08 декабря 2017 0

«Резкий, провокационный и продуманный»: назван главный цвет 2018 года. ВИДЕО

Audi Art Experience в Екатеринбурге, стритарт, граффити, уличное искусство, художник, каллиграфия
Pantone — мировой авторитет в области цветовой коммуникацииФото: Александр Кадников © URA.RU

Главным цветом 2018 года станет ультрафиолетовый. Об этом сообщил авторитет в области цветовой коммуникации Институт Pantone.

Оттенок Ultra Violet — символ оригинальности. Цвет вдохновляет на творческие поиски. «Резкий, провокационный и продуманный фиолетовый оттенок связывает оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремленное в будущее», — приводит RT сообщение компании.

Главный цвет грядущего года Pantone начал определять еще в 2000 году. Цветом текущего года был назван оттенок Greenery (зелено-желтый), пишет Nation News.

Компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, где использует цифровую идентификацию. Образцы цветов выпускают в специальный каталогах.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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