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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
12:42  08 декабря 2017 0

Суд изменил приговор уральскому бизнесмену, осужденному за секс с первоклассницей

Приговор Александру Афонину за насильственные сексуальные действия по отношению к первокласснице, в театре драмы. Челябинск, афонин александр
Осужденный бизнесмен считает себя невиновнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию бизнесмена Александра Афонина, признанного виновным в сексуальном насилии над семилетней девочкой. Вместо 12 лет владелец Южноуральского механического завода проведет в колонии строгого режима восемь лет.

«Судебная коллегия областного суда по уголовным делам, применив положение ст. 64 УК РФ, снизила осужденному срок наказания до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы Челябинского областного суда. Отметим, что обжалованием приговора занимался сам Афонин, в ходе судебного процесса полностью отрицавший свою вину.

Афонин являлся одним из спонсоров школы современного танца «Ветер перемен». В декабре 2015 года бизнесмена арестовали по подозрению в изнасиловании ребенка за кулисами Челябинского театра драмы. Согласно материалам дела, оставшись наедине с семилетней девочкой, мужчина принудил школьницу к сексу. При этом полового акта как такового не произошло. Спустя неделю девочка рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. 25 мая 2017 года Советский районный суд Челябинска приговорил Афонина к 12 годам колонии строгого режима.

Сергей Макеев
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