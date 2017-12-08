Челябинский областной суд удовлетворил апелляцию бизнесмена Александра Афонина, признанного виновным в сексуальном насилии над семилетней девочкой. Вместо 12 лет владелец Южноуральского механического завода проведет в колонии строгого режима восемь лет.
«Судебная коллегия областного суда по уголовным делам, применив положение ст. 64 УК РФ, снизила осужденному срок наказания до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы Челябинского областного суда. Отметим, что обжалованием приговора занимался сам Афонин, в ходе судебного процесса полностью отрицавший свою вину.
Афонин являлся одним из спонсоров школы современного танца «Ветер перемен». В декабре 2015 года бизнесмена арестовали по подозрению в изнасиловании ребенка за кулисами Челябинского театра драмы. Согласно материалам дела, оставшись наедине с семилетней девочкой, мужчина принудил школьницу к сексу. При этом полового акта как такового не произошло. Спустя неделю девочка рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. 25 мая 2017 года Советский районный суд Челябинска приговорил Афонина к 12 годам колонии строгого режима.