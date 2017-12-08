{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
13:40  08 декабря 2017 0

«Курганская генерирующая компания» напрямую обратилась к жителям проблемных многоэтажек

Апартаменты «Огни Екатеринбурга». Абакумова Надежда, коммуналка, платежи, водоснабжение, жкх, счетчики
Жителям проблемных многоэтажек в Кургане необходимо сменить управляющую компаниюФото: Александр Мамаев © URA.RU

ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) обратилась с открытым письмом к жителям многоэтажек на улице 9 мая. Представители КГК в очередной раз напомнили владельцам квартир в многострадальных домах о необходимости сменить управляющую компанию или привлечь к суду действующих управленцев из УК «УЮТ».

Как ранее сообщало URA.RU, управляющая компания «УЮТ» не предоставила документов на приборы учета теплоснабжающей организации, поэтому жители домов (ул. 9 Мая, д. 4А, 4Б, 4Б корп. 1, 4В, 4В корп. 1) вынуждены платить за тепло по нормативу. Помимо этого, собственников квартир могут заставить повторно оплачивать установку счетчиков.

Представители Курганской генерирующей компании добавили, что сейчас прорабатывается возможность восстановления документации на уже установленные в домах приборы учета завода-изготовителя, но без активного участия управляющей компании вопрос, скорее всего, решить не удастся.

«В связи со сложившейся ситуацией ПАО «КГК» рекомендует жителям сменить управляющую компанию либо отстаивать свои права перед ней через суд. Если ситуация не изменится, уже в январе 2018 года в единых информационных листах жильцов может появиться новая строка — «установка ОДПУ», — говорится в обращении КГК.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров