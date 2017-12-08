ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) обратилась с открытым письмом к жителям многоэтажек на улице 9 мая. Представители КГК в очередной раз напомнили владельцам квартир в многострадальных домах о необходимости сменить управляющую компанию или привлечь к суду действующих управленцев из УК «УЮТ».
Как ранее сообщало URA.RU, управляющая компания «УЮТ» не предоставила документов на приборы учета теплоснабжающей организации, поэтому жители домов (ул. 9 Мая, д. 4А, 4Б, 4Б корп. 1, 4В, 4В корп. 1) вынуждены платить за тепло по нормативу. Помимо этого, собственников квартир могут заставить повторно оплачивать установку счетчиков.
Представители Курганской генерирующей компании добавили, что сейчас прорабатывается возможность восстановления документации на уже установленные в домах приборы учета завода-изготовителя, но без активного участия управляющей компании вопрос, скорее всего, решить не удастся.
«В связи со сложившейся ситуацией ПАО «КГК» рекомендует жителям сменить управляющую компанию либо отстаивать свои права перед ней через суд. Если ситуация не изменится, уже в январе 2018 года в единых информационных листах жильцов может появиться новая строка — «установка ОДПУ», — говорится в обращении КГК.