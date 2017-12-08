15:25 08 декабря 2017 0

Министр Трофимов (слева) отправил комиссию для проверки работы Александра Павловских (справа) Фото: «URA.RU»

Сотрудники городской больницы Алапаевска написали жалобу, адресованную президенту Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения области Игорю Трофимову. Под ней поставили подписи порядка 300 человек, то есть почти все сотрудники, кроме самых приближенных к главврачу. После этого письма в больницу приехала комиссия свердловского минздрава. Члены комиссии провели встречу с коллективом, на которой присутствовали порядка двухсот человек. Главврача больницы Александра Павловских на эту встречу не пустили. В результате этой встречи в больнице началась проверка ФСБ и прокуратуры.

В своем письме врачи, медсестры и прочий персонал больницы пожаловались на то, какая разруха наступила в больнице, после того как Павловских начал проводить так называемую оптимизацию. В итоге начались массовые увольнения врачей, а одна медсестра покончила с собой. Подписанты сообщают, что возникла ситуация, когда они не имеют возможности оказывать помощь больным. Якобы главврач произвольно назначает зарплату, как будто это не государственная больница, а его собственная. На ключевые посты, говорится в обращении, он поставил своих людей из Нижнего Тагила, которое регулярно за счет больницы ездят в Алапаевск и обратно. Финансовых вопросов в этом письме касаться не стали, так как в больнице работает комиссия министерства финансов Свердловской области.

Итогом проверки стало пока бесфигурантное уголовное дело о злоупотреблениях при закупке компьютеров для больницы, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. По документам это новая техника, а по факту «какой-то старый хлам». Идет проверка по нецелевому расходованию 400 тыс. рублей, выделенных на посадку елей возле морга. Деревья действительно посадили, только, по данным проверяющих, их не купили как положено в лесничестве, а просто выкопали в лесу своими силами и пересадили, деньги же исчезли. Рассматриваются другие эпизоды, которые могут вылиться в уголовные дела.

Тот самый морг. Слева, через дорогу, больница. Возле морга позже высадят елки на 400 тысяч Фото: «URA.RU»

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием к члену Общественной палаты Алапаевска, юристу Сергею Самкову, который находится на связи с медицинским коллективом. «Мне так и сказали врачи, что они полагают, что у Павловских в министерстве есть близкий друг, который ему покровительствует. Поэтому ему все сходит с рук. Косвенно это подтверждает и то, что бывший председатель Думы Алапаевска еще в феврале обращался в министерство с жалобой на главврача, но никакой реакции не последовало», — сказал «URA.RU» Сергей Самков.

Редакция обратилась в Следственный комитет, но там пока ничего не говорят об этом. «Мы пока не будем комментировать эту ситуацию», — сказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Алапаевская больница стала известна на всю страну после того, как родственники умершего там от инсульта мужчины из поселка Егоршино обвинили больницу в том, что тело умершего два дня не могли отправить в морг и хранили под лестницей, где оно сильно разложилось. Из-за этого покойника пришлось хоронить в закрытом гробу. В Министерстве здравоохранения Свердловской области отрицают этот факт.

Общественник Самков тоже поставил под сомнение, что труп могли два дня хранить под лестницей, но считает, что проблема все же существует. «В больнице есть специальная комната-холодильник, и я предполагаю, что, возможно, умерший больной сгнил там. Его надо было сразу в морг отправить и не хранить в той комнате-холодильнике, так как она не предназначена для длительного хранения трупов! Проблема скорее в том, что в больнице не отлажена система оповещения родственников больных на случай, если умер пациент».