На обновление аэропорта Большое Савино в Перми потратят еще полмиллиарда рублей. Подрядчиков для работ в воздушной гавани Прикамья найдут с помощью конкурса.
Как сообщает «Эхо Москвы», о конкурсе объявило федеральное госпредприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Максимальная сумма контракта составляет 506 миллионов 514 тысяч рублей. Средства планируют выделить из федерального бюджета. Заявки на конкурс принимаются до 27 декабря, а рассмотрят их в Москве 29 декабря. Согласно условиям контракта, подрядчик должен реконструировать перрон и летное поле, а также установить на них освещение.
Как ранее сообщало «URA.RU», 30 ноября новый терминал пермского аэропорта принял первых пассажиров. На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные гости: полпред президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов. Открывал терминал лично губернатор края Максим Решетников. Церемония открытия обошлась в 3 млн 800 тыс. рублей.