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Главные новости Пермского края
15:43  08 декабря 2017 0

На пермский аэропорт потратят еще полмиллиарда. Подрядчиков найдут с помощью конкурса

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Подрядчик должен будет реконструировать летное поле и перронФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На обновление аэропорта Большое Савино в Перми потратят еще полмиллиарда рублей. Подрядчиков для работ в воздушной гавани Прикамья найдут с помощью конкурса.

Как сообщает «Эхо Москвы», о конкурсе объявило федеральное госпредприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Максимальная сумма контракта составляет 506 миллионов 514 тысяч рублей. Средства планируют выделить из федерального бюджета. Заявки на конкурс принимаются до 27 декабря, а рассмотрят их в Москве 29 декабря. Согласно условиям контракта, подрядчик должен реконструировать перрон и летное поле, а также установить на них освещение.

Как ранее сообщало «URA.RU», 30 ноября новый терминал пермского аэропорта принял первых пассажиров. На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные гости: полпред президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов. Открывал терминал лично губернатор края Максим Решетников. Церемония открытия обошлась в 3 млн 800 тыс. рублей.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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