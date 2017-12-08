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08 декабря 2017
16:47  08 декабря 2017 0

«Яндекс» перезапустит собственный сервис аренды автомобилей

Клипарт, разное. Екатеринбург, свято троицкий кафедральный собор, перекресток куйбышева розы люксембург, яндекс такси, улица розы люксембург57
Компания создала приложение «Яндекс.Драйв»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская компания «Яндекс» может запустить в феврале 2018 года свой сервис поминутной аренды автомобилей, или каршеринга. Уже известно, когда и какие машины будут в наличии.

Тестировать проект начали в мае 2017 года, но проект был закрыт. Сейчас «Яндекс» готовится к запуску собственного сервиса каршеринга под названием «Яндекс.Драйв», сообщает Nation News. Приложение уже доступно для пользователей гаджетов на iOS и Android.

«Он начнет работать в Москве. У сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur», — передает сообщение компании «Федеральное агенство новостей». Глава проекта Антон Рязанов спрогнозировал будущую популярность сервиса.

Ранее каршеринг назвали хорошей альтернативой личным автомобилям. Россиянам невыгодно передвигаться на собственных машинах из-за роста цен на топливо, расходов на обслуживание и парковку, а также дорогостоящих полисов ОСАГО.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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