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08 декабря 2017
18:04  08 декабря 2017 0

«Нам там делать нечего». Володин отказался отпустить депутатов Госдумы на Олимпиаду в Пхенчане

Медиа-форум
Спикер не отпустит коллег на ОлимпиадуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на инициативу парламентария Валерия Газзаева о переносе майского отпуска депутатов Госдумы, чтобы они смогли посетить Олимпийские игры. По его мнению, после демарша МОК народным избранникам нечего делать в Пхенчхане.

По мнению Володина, депутатам туда ехать не стоит, так как там не будут выступать российские спортсмены, пишет «Интерфакс». «Если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом от имени нашей страны, нам там делать нечего», — резко ответил Газзаеву Володин.

Напомним, что в начале декабря Международный олимпийский комитет принял решение о допуске к зимней Олимпиаде 2018 года только «чистых» спортсменов, отобранных специальной комиссией. Представители России должны будут выступать под нейтральным флагом.

Лев Истомин
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