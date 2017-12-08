На российско-казахстанской границе в Челябинской области уничтожили самую большую на Южном Урале за два года партию санкционных продуктов. Под бульдозер отправили 119 тонн польских яблок и груш. На утилизацию фруктов понадобилось девять дней, сообщила руководитель пресс-службы регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.
По документам сладкие плоды числились киргизскими. Но, по словам Нахтигаль, внешний вид и упаковка продукции были очень схожи с европейскими. На выяснение истинного происхождения ушло около недели: были сделаны запросы в ведомства Киргизии и компанию, название которой числилось на упаковках. Там принадлежность фруктов не подтвердили. При выгрузке на деревянных поддонах обнаружились следы затёртой маркировки, а в ящиках — остатки этикеток на польском языке.
Продукция уничтожалась в присутствии таможенников, сотрудников транспортной прокуратуры и собственников груза. «Нам тоже очень жаль. Но не надо винить надзорный орган в уничтожении», — цитирует руководителя пресс-службы ведомства Chelyabinsk.ru. Она напомнила, что госслужащие руководствуются указом президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».
В августе текущего года Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции. По данным ведомства, всего было уничтожено около 17 тысяч тонн продовольствия.