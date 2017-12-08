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08 декабря 2017
19:52  08 декабря 2017 0

Названо настоящее имя Мутко. Он вовсе не Виталий

Пресс-конференция предварительной жеребьевки ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
В молодости вице-премьера звали ВитейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поменял имя в период окончания морского ПТУ в городе Шлиссельбург.

По словам завуча учебного учреждения Зинаиды Ехроповой, молодой Мутко поступал в ПТУ под именем Виктор. В доказательство она предоставила фотографию из книги выпускников с записью, пишет «Лента.ру». Завуч отметила, что Мутко всегда был одним из наиболее активных студентов и главным заводилой. Он регулярно принимал участие в различных мероприятиях.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что готов оставить свой пост после того, как российскую сборную отстранили от участия в грядущих зимних Олимпийских играх, напоминает Национальная служба новостей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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