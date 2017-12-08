В молодости вице-премьера звали Витей
Вице-премьер и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поменял имя в период окончания морского ПТУ в городе Шлиссельбург.
По словам завуча учебного учреждения Зинаиды Ехроповой, молодой Мутко поступал в ПТУ под именем Виктор. В доказательство она предоставила фотографию из книги выпускников с записью, пишет «Лента.ру». Завуч отметила, что Мутко всегда был одним из наиболее активных студентов и главным заводилой. Он регулярно принимал участие в различных мероприятиях.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что готов оставить свой пост после того, как российскую сборную отстранили от участия в грядущих зимних Олимпийских играх, напоминает Национальная служба новостей.