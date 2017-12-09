00:09 09 декабря 2017 0

«Сегодня» Виталий Мутко не захотел говорить о смене имени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер Виталий Мутко отказался комментировать журналистам появившуюся в СМИ информацию о том, что до окончания училища в ленинградской области у него было другое имя.

«Давайте не сегодня», — заявил Мутко в ответ на просьбу РБК прокомментировать слухи о смене имени.

Ранее, напомним, завуч учебного заведения в городе Шлиссельбурге, где учился Мутко, рассказала журналистам, что он поступал под именем Виктор, предоставив в качестве доказательства снимок из книги выпускников с записью.