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09 декабря 2017
08 декабря 2017
03:48  09 декабря 2017 0

В Сети высмеяли вылизавшего в ресторане тарелку депутата Рады. ВИДЕО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Свое поведение депутат объяснил восточными традициямиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Сети активно набирает популярность видео, на котором депутат Верховной Рады Антон Геращенко вылизывает тарелку в кафе. Ролик в соцсетях опубликовал бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли — были заняты изысканным кушаньем», — прокомментировал Портнов ролик Портнов, который за 9 часов набрал 197 тысяч просмотров на Facebook и почти 6 тысяч на Youtube.

Пользователи отреагировали на видео с юмором, не отказав себе иронично прокомментировать набирающую популярность запись:

«Вот вы ржете, а повару приятно, между прочим», «Вы только представьте, как он дома ест», «Молодец, экономит на моющих средствах», «Почему стыдно мне, если должно быть стыдно им», «Кальция не хватает».

Позже Антона Геращенко пояснил, что в тот момент обедал с японским дипломатом Мичио Харадой, и поскольку на востоке вылизывание тарелки является знаком уважения и благодарности повару, он поступил именно так. «Японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска. И в японской традиции это не считается зазорным», пояснил парламентарий.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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