05:25 09 декабря 2017 0

К обряду посвящения в «Вечернем Урганте» подошли со всей серьезностью Фото: страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала гостьей в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Ведущие программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев провели шуточный обряд по посвящению девушки в «семью» телеканала.

Телеведущая недавно стала одной из постоянных участниц новой программы «Бабий бунт», что и отметили в «Вечернем Урганте». Обряд проводился нарочито серьезно: действующие лица были одеты в черные балахоны, а на столе перед ними находилась ритуальна атрибутика. «Нам понадобятся: слюна Гордона, слезы Сябитовой, Усы Бориса Бермана, перстень Владимира Познера, нитка из бабочки Александра Васильева и самый главный ингредиент: волос девственника», — серьезно заявил Ургант.

Кроме необычного начала пятничного выпуска, в эфире прозвучало много шуток в сторону певицы, которые Ольга активно поддерживала. В конце шоу Бузова спела один из своих последних хитов под звуки рояля. Аккомпанировал телеведущей сам Иван Ургант.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» намерен закрыть скандальное шоу «Бабий бунт» с Бузовой. Новый проект, задуманный как женский аналог популярной программы «Прожекторперисхилтон» некоторое время не выходил в эфир.