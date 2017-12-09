Российские горнолыжники поедут на Олимпиаду в Пхенчхан

Российские горнолыжники отправятся на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею. В соревнованиях они будут выступать под нейтральным флагом.
Единогласное решение по этому вопросу приняли члены бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, пишет «Новая газета». Ранее стало известно, что на предстоящую Олимпиаду поедут российские лыжники и саночники. Президиум Федерации бобслея РФ и Федерация сноуборда России выступили с рекомендацией спортсменам принять участие в спортивных соревнованиях.
Как уже сообщало «URA.RU», 5 декабря Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России и главы ОКР Александра Жукова, обвинив РФ в регулярном нарушении антидопинговых правил. После этого решения российские спортсмены лишились возможности выступать в Южной Корее под национальным флагом.
Позже президент Владимир Путин заявил, что руководство страны не будет препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом.