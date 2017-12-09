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09 декабря 2017
18:00  09 декабря 2017 0

Российские горнолыжники поедут на Олимпиаду в Пхенчхан

Визит Орлова в Нижний Тагил , орлов алексей, горнолыжник
Спортсменам разрешат выступить под нейтральным флагомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российские горнолыжники отправятся на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею. В соревнованиях они будут выступать под нейтральным флагом.

Единогласное решение по этому вопросу приняли члены бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, пишет «Новая газета». Ранее стало известно, что на предстоящую Олимпиаду поедут российские лыжники и саночники. Президиум Федерации бобслея РФ и Федерация сноуборда России выступили с рекомендацией спортсменам принять участие в спортивных соревнованиях.

Как уже сообщало «URA.RU», 5 декабря Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России и главы ОКР Александра Жукова, обвинив РФ в регулярном нарушении антидопинговых правил. После этого решения российские спортсмены лишились возможности выступать в Южной Корее под национальным флагом.

Позже президент Владимир Путин заявил, что руководство страны не будет препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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