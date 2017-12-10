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10 декабря 2017
09 декабря 2017
08:09  10 декабря 2017 0

Зюганов ответил Трампу: «Первым коммунистом был Иисус Христос»

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий, палец вверх
Коммунизм — это бессмертная идея, считает лидер КПРФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу КПРФ Геннадия Зюганова возмутило заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США «победили в двух мировых войнах и поставили коммунизм на колени». В ответ он пообещал, что эта идеология переживет Штаты и всех их президентов, включая нынешнего, а также заявил, что первым коммунистом на планете был Иисус Христос.

Зюганов напомнил, что коммунизм зародился еще в те времена, когда люди вместе охотились и делились добычей. «Он переживет всех Трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества», — цитирует главу КПРФ Nation News.

Он считает, что заявление президента США «выдает в нем неподготовленного, малограмотного, амбициозного человека, который не может справиться у себя в стране с элементарным управлением». Геннадий Зюганов назвал коммунизм идеей всеобщего братства, которое спасет планету. «Коммунизм — это бессмертная идея. Первым коммунистом на планете был Иисус Христос, который поднялся на защиту страждущих, сирых и убогих. Сегодня эти идеи востребованы человечеством», — отметил Зюганов, передает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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