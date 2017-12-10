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10 декабря 2017
09 декабря 2017
12:26  10 декабря 2017 0

Стало известно, сколько денег в мире тратят на взятки

Клипарт., взятка, деньги
Ежегодный объем взяток в мире в пересчете на рубли составляет около 60 трлнФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Организации объединенных наций назвали ежегодный объем взяток в мире, а также то, какой ущерб наносит коррупционная деятельность.

Объем взяток оценили в 1 $ трлн, еще 2,6 трлн мировая экономика теряет из-за коррупции. Такие цифры привел центр новостей ООН, передает Lenta.ru.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о том, что в России чаще всего берут взятки сотрудники правоохранительных органов, а также учителя, врачи, военные и муниципальные чиновники, напоминает Nation news.

Виктор Кудряшов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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