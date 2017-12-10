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10 декабря 2017
13:52  10 декабря 2017 0

Тюменцам оставят Кубок мира по биатлону, несмотря на допинг-скандал

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Этап Кубка мира состоится в Тюмени (архивное фото)Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не намерен отменять финальный этап Кубка мира в Тюмени, невзирая на допинговый скандал вокруг российских спортсменов.

На последнем заседании исполкома организации не поднимался вопрос о переносе этапа текущего сезона из Тюмени, пишет «Чемпионат.com». Портал также сообщает, что информация об этапе Кубка мира в Тюмени значится в календаре серии, который был отправлен телекомпаниям.

Ранее IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2018/19, из которого был убран этап соревнований в Тюмени.

Напомним, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде, но разрешил спортсменам из РФ участвовать в Играх под нейтральным флагом. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал такое решение несправедливым, пишет Nation News.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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