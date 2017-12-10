Тюменцам оставят Кубок мира по биатлону, несмотря на допинг-скандал

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не намерен отменять финальный этап Кубка мира в Тюмени, невзирая на допинговый скандал вокруг российских спортсменов.
На последнем заседании исполкома организации не поднимался вопрос о переносе этапа текущего сезона из Тюмени, пишет «Чемпионат.com». Портал также сообщает, что информация об этапе Кубка мира в Тюмени значится в календаре серии, который был отправлен телекомпаниям.
Ранее IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2018/19, из которого был убран этап соревнований в Тюмени.
Напомним, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде, но разрешил спортсменам из РФ участвовать в Играх под нейтральным флагом. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал такое решение несправедливым, пишет Nation News.