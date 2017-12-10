{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
16:30  10 декабря 2017 0

На трассе Пермь-Екатеринбург машину бросило под грузовик, погиб ребенок. ФОТО

Легковой автомобиль столкнулся с грузовикомФОТО: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Пермском тракте грузовик Volvo врезался в автомобиль Nissan. Находившийся в легковом авто ребенок погиб на месте.

Страшное ДТП произошло 10 декабря в 10.50 на 213 км автодороге Пермь Екатеринбург, сообщили в региональном ГИБДД. 37-летний водитель Nissan, двигаясь из Красноуфимска в Екатеринбург, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo.

В аварии погиб ребёнок, мальчик 2007 г. р. Он ехал справа на заднем сидение автомобиля Nissan, был пристегнут ремнем безопасности. Также тяжелые травмы получила женщина-пассажир, у самого водителя травмы ног.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, Nissan ехал на «лысой» резине-шины были крайне изношенными.

В госавтоинспекции предупредили о грядущих снегопадах и плохой видимости, и попросили водителей быть внимательными при совершении маневров на дорогах.

1/3
ФОТО: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров