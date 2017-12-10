На Пермском тракте грузовик Volvo врезался в автомобиль Nissan. Находившийся в легковом авто ребенок погиб на месте.
Страшное ДТП произошло 10 декабря в 10.50 на 213 км автодороге Пермь Екатеринбург, сообщили в региональном ГИБДД. 37-летний водитель Nissan, двигаясь из Красноуфимска в Екатеринбург, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo.
В аварии погиб ребёнок, мальчик 2007 г. р. Он ехал справа на заднем сидение автомобиля Nissan, был пристегнут ремнем безопасности. Также тяжелые травмы получила женщина-пассажир, у самого водителя травмы ног.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, Nissan ехал на «лысой» резине-шины были крайне изношенными.
В госавтоинспекции предупредили о грядущих снегопадах и плохой видимости, и попросили водителей быть внимательными при совершении маневров на дорогах.