На дом Моторолы повесили «Звезду России». ВИДЕО

В Донецке на доме, где жил комбат Арсен Павлов с позывным Моторола, установили «Звезду героя». Об этом сообщает телекомпания «Звезда».
Инициаторовало установку памятного знака общественное движение «Молодая республика». Событие приурочили ко Дню героя отечества.
«Командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ Арсен Павлов для всех нас является символом борьбы за справедливость, свободу Донецкой народной республики», — заявил руководитель общественного движения «Молодая республика» Никиты Киосева.
Движение установило уже 150 памятных звезд на дома героев ополчения, рассказали представители «Молодой республики».
Как ранее сообщало «URA.RU», в ДНР выпустили памятные монеты с погибшими командирами батальонов ополчения Арсеном Павловым и Михаилом Толстых, более известными как Моторола и Гиви.
Комбат «Спарты» Моторола погиб от взрыва в лифте своего дома 16 октября прошлого года. В ДНР обвинили в убийстве теракте украинские спецслужбы.