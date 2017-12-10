Тюменская модель Алена Шишкова выложила в Сети детский снимок, на котором изображена вместе с мамой. Поклонники отметили, что красота досталось модели по наследству.
Поклонники 24-летней тюменки признают, что у девушки очень красивая мама и сама она очень похожа на нее. Многие добавили, что с такой генетикой модели можно было бы не делать пластические операции, так как она все равно была бы красавицей, пишет журнал Cosmopolitan.
Ранее Алена Шишкова выложила в Instagram совместный снимок со своей бабушкой. «Теперь понятно в кого такая внучка», — отреагировали тогда подписчики модели.
Бывшей возлюбленной рэпера Тимати, являющейся матерью его дочери, сейчас приписывают роман с основателем «ВКонтакте» и «Телеграм» Павлом Дуровым. Поводом для этих разговоров стал совместый снимок модели в компании Дурова. Дело в том, что миллионер присутствовал на Дне рождения девушки, который она отмечала в компании друзей в Эмиратах.
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