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Главные новости Тюменской области
21:56  10 декабря 2017 0

Тюменская экс-подруга Тимати выложила детский снимок с мамой. «Можно было не делать пластические операции». ФОТО

Поклонники Алены Шишковой отметили, что модель очень похожа на мамуФото: Instagram/missalena.92

Тюменская модель Алена Шишкова выложила в Сети детский снимок, на котором изображена вместе с мамой. Поклонники отметили, что красота досталось модели по наследству.

Поклонники 24-летней тюменки признают, что у девушки очень красивая мама и сама она очень похожа на нее. Многие добавили, что с такой генетикой модели можно было бы не делать пластические операции, так как она все равно была бы красавицей, пишет журнал Cosmopolitan.

Ранее Алена Шишкова выложила в Instagram совместный снимок со своей бабушкой. «Теперь понятно в кого такая внучка», — отреагировали тогда подписчики модели.

Бывшей возлюбленной рэпера Тимати, являющейся матерью его дочери, сейчас приписывают роман с основателем «ВКонтакте» и «Телеграм» Павлом Дуровым. Поводом для этих разговоров стал совместый снимок модели в компании Дурова. Дело в том, что миллионер присутствовал на Дне рождения девушки, который она отмечала в компании друзей в Эмиратах.

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Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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