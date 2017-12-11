Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал сообщения о том, что РЖД перевели все поезда южного направления, проходящие через Луганскую область, на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово.
«Я такой шаг абсолютно приветствую — пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — цитирует министра RT. По его словам, в обход Украины Россия пустила около 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.
Ранее сообщалось, что новый участок железной дороги длиной 137 километров построен на стыке Ростовской и Воронежской областей. Теперь поездам на этом маршруте не придется пересекать государственную границу. Движение по старой линии ОАО «РЖД» полностью прекращает с сегодняшнего дня, 11 декабря.