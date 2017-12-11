Сирия оценивает ущерб, нанесенный боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Первым памятником, который разрушили террористы в Пальмире, стал лев Аллат. Недавно его перевезли в Дамаск, где он был отреставрирован. Сейчас монумент выставили в Национальном музее.
Боевики полностью разрушили множество храмов. Одним из них стал монастырь великомученика Илиана в городе Эль-Карьятейн. Также пострадал от выстрелов и монастырь Херувимов в городе Сайедная. Помимо этого, уничтожены и мусульманские святыни, например, мечеть Омейядов в Алеппо, пишет «Федеральное агентство новостей».
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков запрещенного в России ИГИЛ.