16:41 11 декабря 2017 6

Ни одни из российских спортсменов не отказался от участия в Олимпиаде Фото: pixabay.com © URA.RU

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России заявила о готовности российских спортсменов выступить на ОИ-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом. «Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет», — цитирует Life.ru слова председателя комиссии Софьи Великой. По ее словам, комиссия уже подготовила заявление о готовности участвовать в Олимпийских играх.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее. Как сообщала «Русская планета», членство Олимпийского комитета России приостановлено, спортсмены из России будут выступать под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать выступлению российских спортсменов в Пхеньчхане в нейтральном статусе, передавала «Национальная служба новостей». В свою очередь, министерство спорта Южной Кореи заявило, что «испытывает сожаление» в связи с решением МОК, и призвало российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018, писало «Федеральное агентство новостей».