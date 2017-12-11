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08 декабря 2017
16:29  11 декабря 2017 2

Южноуральского инспектора ГИБДД, блокировавшего работу «скорой», уволили

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Инспектора ГИБДД уволили за превышение полномочийФото: depositphotos.com © URA.RU

Инспектор ГИБДД из Коркино Даниил Насыпов, блокировавший работу местной скорой помощи и выписавший водителю штраф, уволен из полиции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«По итогам проверки установлено, что Насыпов превысил полномочия, — пояснили в пресс-службе. — Его непосредственному руководителю объявлен выговор». Главврач станции скорой помощи в Коркино Станислав Герасимов сообщил «URA.RU», что водителя скорой вызывали в ГИБДД, извинились перед ним и сказали, что протокол о нарушении правил дорожного движения отменен.

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Челябинский инспектор ГИБДД блокировал работу станции скорой помощи

Как сообщало «URA.RU», инцидент произошел 5 декабря. «Скорая» приехала на вызов к десятимесячному младенцу, домофон не работал. Водитель жда, пока фельдшер свяжется по рации с диспетчерской, и не отъезжал от подъезда. Инспектор Насыпов был на личном автомобиле и в гражданской одежде. Он назвал медиков «уродами» и в грубой форме потребовал освободить проезд. Водитель «скорой» убрал машину только после того, как фельдшер попал в дом.

Вечером того же дня Даниил Насыпов приехал на станцию, 20 минут не давал выехать «скорой», спешившей на вызов к больному. Потом, уже возле дома, где жил больной, выписал штраф на 5 тыс. рублей. Как стало известно «URA.RU», в отчете Насыпов указал, что водитель «скорой» поставил машину на проезжей части, за что и получил штраф. Хотя речь шла о дворовой территории.

Эта история вызвала возмущение медиков и жителей Коркино. Главврач станции заявил, что есть статья 2.7 в Кодексе об административной ответственности РФ о «крайней необходимости» в условиях работы «скорой». Поэтому автоинспектор не имел права выписывать штраф.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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