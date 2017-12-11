Советником Орешкина назначена чиновница, которая кормит кота черной икрой. ФОТО

Член общественной палаты Подмосковья Юлия Алферова, кормящая домашнюю кошку черной икрой, стала советником министра экономического развития РФ Максима Орешкина. О назначении девушка рассказала на своей странице в Facebook.
«Раз президент сделал заявление, то и я решила, что пора) — написала Алферова на своей странице в соцсети. — Начала работать в компании „Минэкономразвития России“. Декабрь 2017 г. — советник министра».
В марте 2015 года Алферова вызвала общественное возмущение тем, что кормила свою кошку Тессу черной икрой. Так она поздравила свою любимицу с Днем кошек. Фотосессию в Twitter Алферовой многие пользователи Сети раскритиковали, а глава Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе пообещал вызвать девушку на комиссию по этике за недостойное поведение.
Как писало «URA.RU», сама Алферова в своем поступке не увидела ничего предосудительного. Она заявила, что корм для кошки из черной икры стоимостью четыре тысячи рублей за 100 грамм является всего лишь шуткой. «Я не считаю, что в этом посте было что-то особенное, стоящее внимания, обсуждения, созыва комиссии. Общественной палате есть чем заняться», — отмахнулась от обвинений и осуждающих комментариев девушка.
Помимо общественной палаты Московской области, Алферова ранее работала вице-президентом в компании МОО «Деловые люди» и директором по инвестиционным проектам в компании RE Group. Член общественной палаты Подмосковья является выпускницей Воронежского госуниверситета и Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей. Диплом об окончании курсов вручил ей в 20126 году глава РСПП Александр Шохин.