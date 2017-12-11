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11 декабря 2017
18:00  11 декабря 2017 0

В Москве жестоко избит сын главы СУ СК по Волгоградской области

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Молодой человек также получил ножевое ранение в ногуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве неизвестные жестоко избили сына главы Следственного комитета по Волгоградской области, Михаила Мурзаева. Драка произошла в хинкальной на Неглинной.

Помимо синяков и побоев, пострадавший, по предварительной информации, был ранен ножом в ногу, передает телеграм-канал Mash. Молодой человек так же, как и отец, работает в следственных органах, является сотрудником ГСУ СК по Москве в районе Коптево. В следственном управлении факт нападения подтвердили.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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