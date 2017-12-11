В Москве жестоко избит сын главы СУ СК по Волгоградской области

18:00 11 декабря 2017 0

Молодой человек также получил ножевое ранение в ногу Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве неизвестные жестоко избили сына главы Следственного комитета по Волгоградской области, Михаила Мурзаева. Драка произошла в хинкальной на Неглинной.

Помимо синяков и побоев, пострадавший, по предварительной информации, был ранен ножом в ногу, передает телеграм-канал Mash. Молодой человек так же, как и отец, работает в следственных органах, является сотрудником ГСУ СК по Москве в районе Коптево. В следственном управлении факт нападения подтвердили.